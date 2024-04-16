Экология 16 апреля 2024, 06:48 Река Тобол за сутки поднялась более чем на метр Уровень воды в реке Тобол у Кургана к утру 16 апреля достиг 742 см Пресс-служба МЧС

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К утру 16 апреля уровень воды в реке Тобол на территории Кургана поднялся до 742 сантиметров. Шоссе Тюнина закрыли для проезда легковых авто, сообщило правительство Курганской области.

«Уровень воды в Тоболе продолжает расти. В сторону Кургана идет колоссальный объем воды», — заявила пресс-служба.

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В Кургане по состоянию на 08:00 (06:00 по московскому времени) уровень воды в реке составил 742 сантиметров, с приростом на восемь сантиметров за последние шесть часов. К этому же часу день назад Тобол достиг отметки в 631 сантиметр, прибавив 12 сантиметров за два часа.

Из-за выхода талых вод на проезжую часть легковым авто запретили выезжать на шоссе Тюнина. Жителей садовых товариществ вдоль дороги эвакуировали 15 апреля. В этот же день объявили об отъезде из микрорайона Тополя, который тоже попал в зону подтопления.