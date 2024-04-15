Экология 15 апреля 2024, 14:56 Жителей Кургана предупредили о приближении колоссального объема паводковых вод Губернатор Шумков: большой объем паводковых вод находится в 10 км от Кургана РИА «Новости»

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Волна паводка устремилась к Кургану. Большой объем воды заметили в 10 километрах от города. В зону подтопления попали микрорайоны Нижняя Утятка на юге и Черемухово на юго-западе, садовые товарищества на правом берегу Тобола, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вадим Шумков.

«[На спутниковом снимке] видна голова паводка, которая сейчас в 10 километрах от города движется на Курган. Объем воды колоссальный. Все, что мы видим в Кургане сейчас, когда подтапливает Черемухово, пока лишь малая часть того объема, что подходит к городу», — заявил он.

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Вадим Шумков предупредил, что разлившаяся река Тобол может перерезать дороги к садовым товариществам в правобережных районах Кургана. Вода уже начала заливать территорию от железнодорожного моста, по улице Бурова-Петрова, шоссе Тюнина, в сторону микрорайонов Смолино и Тополя.

Губернатор сообщил, что микрорайон Нижняя Утятка остался отрезанным от остальной части города. Вода подтопила Черемухово и перелилась через Малочаусовский мост. Вадим Шумков призвал местных жителей собрать вещи и вместе с родственниками уехать в пункты временного размещения.

«Это не просто паводок, это реальная угроза!» — написал он.

Утром 15 апреля уровень реки Тобол в Кургане поднялся выше шести метров, сообщили «Известия». Уральский гидрометцентр спрогнозировал превышение опасной отметки 15-18 апреля.