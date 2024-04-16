Экология 16 апреля 2024, 06:21 Срочную эвакуацию из-за паводка объявили в Ишиме Правительство Тюменской области: река Ишим поднялась до критического уровня Пресс-служба МЧС

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В городе Ишим объявили срочную эвакуацию. Вода в реке Ишим поднялась до критической отметки, сообщило правительство Тюменской области.

«Пришли СМС с призывом срочно эвакуироваться из домов, которые могут оказаться в зоне подтопления. На реке Ишим идет критический подъем воды», — заявил информационный центр кабмина.

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Эвакуацию объявили около 06:00 (04:00 по московскому времени). В Ишиме открыли пункты временного размещения.

Из-за тяжелой паводковой ситуации въезд в соседнюю Курганскую область временно закрыли. На границах Тюменской, Свердловской и Челябинской выставили посты полиции.

Губернатор Александр Моор заявлял 12 апреля, что до опасного уровня реке Ишим оставалось около двух метров. По его словам, в реке Тобол вода прибывала с меньшей скоростью.