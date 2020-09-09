Кремль ответил на вопрос о вакцинировании Путина от COVID-19
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что Путин проинформирует прессу о своем намерении самостоятельно. Его слова привел ТАСС.
«Если он посчитает необходимым, он сам проинформирует вас об этом», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Владимир Путин 11 августа объявил, что Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Препарат, получивший название «Спутник V», запустили в производство 15 августа.
В первую очередь вакцинировать планируют медиков и россиян, входящих в группы риска. Массово прививки собираются начать делать в середине сентября. В этом же месяце должен появиться второй российский препарат для борьбы с инфекцией.
От коронавируса уже привились глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский.