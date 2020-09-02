Министр Денис Мантуров привился от COVID-19

Еще один представитель российской власти привился от коронавируса. Вакцину ввели министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.

Глава ведомства уточнил, что в качестве препарата врачи использовали российскую вакцину «Спутник V». Мантурова процитировал сайт телеканала НТВ.

«В первый вечер чуть-чуть поднялась температура, на второй день, с учетом того, что организм потребляет большое количество глюкозы, то чуть-чуть почувствовал затылок. Третий день вообще уже ничего не чувствовал», — поделился министр подробностями того, как он перенес вакцинацию.

В больнице после прививки он не лежал и ежедневно рассказывал о своем состоянии главе НИЦ имени Гамалеи Александру Гинцбургу.

Мантуров заметил, что решил привиться, поскольку не хочет выпасть из работы из-за коронавируса, стремится максимально защитить себя и не заразить других.

Денис Мантуров стал первым федеральным министром, публично заявившим о вакцинации. Ранее прививку сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Вакцину ввели и лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.