Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от коронавируса

По словам министра, после вакцинации у него не было ни повышения температуры, ни каких-то других проявлений.

Накануне Шойгу сделал прививку отечественной вакциной от коронавируса нового типа, напоминает Ura.ru. Также глава Минобороны РФ рассказал, что первыми в российской армии вакцину против COVID-19 получат медики и командиры.

В августе Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса нового типа. Об этом сообщи президент РФ Владимир Путин. Российский препарат «Спутник V» показал свою эффективность и прошел все необходимые проверки. Одной из первых испытавших на себе вакцину была дочь главы государства. Кто из известных россиян уже привился от COVID-19 — в материале «360».