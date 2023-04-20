Общество 20 апреля 2023, 13:03 Кремль не будет усиливать ограничения из-за «арктура» — Песков Песков: в Кремле не планируют усиливать ограничения из-за нового подварианта коронавируса РИА «Новости»

Читать 360tv в

Усиленные меры безопасности из-за нового подварианта коронавируса «арктур» вводить в Кремле пока не собираются. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, написал ТАСС.

Официальный представитель Кремля при этом отметил, что прежние ограничения останутся.

Реклама

«Никаких изменений нет [по проведению очных мероприятий с участием президента России Владимира Путина] и каких-то дополнительных мер пока у нас нет», — сказал он.

Напомним, несколько случаев заражения «арктуром» уже выявили в России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что этот подвариант обладает высокой заразностью и способен обходить ранее сформировавшийся иммунитет.

Россиян предупредили, что всплеск распространения штамма «арктур» придется на конец мая. Российская система здравоохранения к такому ходу событий готова.

Ранее «360» перечислял основные симптомы заражения новым штаммом «арктур».