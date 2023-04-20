Здоровье

20 апреля 2023, 09:51

Попова заявила о способности «арктура» обходить сформировавшийся к COVID-19 иммунитет

Глава Роспотребнадзора Попова: штамм «арктур» способен обходить сформировавшийся иммунитет

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Подвариант коронавируса «арктур» способен обходить ранее сформировавшийся иммунитет к коронавирусу. Об этом во время рабочего визита в Саратов заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщил ТАСС

Она добавила, что данные о такой способности штамма «арктур» получили зарубежные ученые. Она также отметила высокую заразность этого подварианта коронавируса, большую, чем у его предшественников.   

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«Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и развитию заболевания», — сказала Попова. 

По словам главы Роспотребназдора, заболевание проходит в виде ОРВИ и в большинстве случаев не требует госпитализации. При этом российские тест-системы «арктур» успешно выявляют. 

Попова также заявила, что всплеск заболеваемости подвариантом «арктур» может произойти к концу мая, но российская система здравоохранения к дополнительным напряжениям и перегрузкам готова. 

На данный момент в России выявили четыре случая заражения «арктуром». По словам врача Сергея Вознесенского, главными симптомами этого штамма являются кашель и высокая температура. 

Роспотребнадзор

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