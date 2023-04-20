Здоровье 20 апреля 2023, 09:01 Россиян предупредили о всплеске распространения штамма «арктур» к концу мая Глава Роспотребнадзора Попова: число заражений штаммом «арктур» вырастет к концу мая Сайт мэра и правительства Москвы

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Всплеск заболеваемости подвариантом COVID-19 «арктур» может произойти к концу мая. Российская система здравоохранения к такому ходу событий готова. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщило РИА «Новости».

«Мы готовы, мы готовимся, система здравоохранения также готова к дополнительным напряжениям и перегрузкам. Мы видим, конечно же, риски подъема дальнейшего к концу мая», — сказала она.

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По ее словам, новый подвариант коронавируса имеет высокую заразность и научился обходить уже сформированный иммунитет. Течение болезни проходит в виде ОРВИ. Попова отметила, что «арктур» — это новая мутация штамма «омикрон». Пока случаи заражения «арктуром» чаще всего регистрируют в Индии.

«Там сегодня почти 90% всех вновь заболевающих каждый день — это люди, инфицированные именно „арктуром“», — добавила глава Роспотребнадзора.

Она заявила, что в России пока зафиксировали четыре случая заражения «арктуром». Ранее врач Сергей Вознесенский предупредил, что у заболевших может возникнуть кашель и подняться температура.