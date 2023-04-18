Общество 18 апреля 2023, 19:21 Случаи заражения «арктуром» выявили в России Роспотребнадзор: в России выявили случаи заражения подвариантом коронавируса «арктур» Pxhere

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Несколько случаев заражения подвариантом коронавируса «арктур» выявили в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«По предварительным данным, „арктур“ может обладать большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. То есть заболевание, вызванное им, протекает в легкой форме», — указано в сообщении.

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До регионов довели информацию об этом подварианте COVID-19, передали в Роспотребнадзоре.

По последним данным, за сутки в России выявили более пяти тысяч случаев COVID-19. Число госпитализаций выросло более чем в три раза. Антилидером по количеству заболевших стала Москва, на втором месте — Санкт-Петербург.

Ранее «360» писал, что мир призвали готовиться к новой глобальной пандемии.