Кадыров: сегодня мир узнает, кто великая держава

Самолет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вот-вот сядет на Тайване. По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, у мира есть шанс узнать, кто по праву может носить звание великая держава — США или Китай.

Вот уже несколько дней весь мир с напряжением следит за путешествием спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она направляется на Тайвань, хотя власти КНР уже неоднократно давали понять, что американке здесь рады не будут. Официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь подчеркнул, что если американская делегация все-таки прилетит на Тайвань, то военные Китая не будут сидеть сложа руки. Администрация Тайваня также пыталась отозвать приглашение, однако политик отказалась отменять визит.

Китай готов жестко ответить на визит непрошенной гостьи и защитить свою территориальную целостность и государственный суверенитет — к острову переброшены баллистические ракеты КНР. Со своей стороны США направили в сторону Тайваня авианосную группу. В аэропорту Тайваня развернута система ПВО. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил в своем Telegram-канале, что мир вот-вот выяснит, какое из государств имеет статус супердержавы — Соединенные Штаты Америки или Китайская Народная Республика.

Самолет Пелоси уже вошел в воздушную зону Тайваня. Истребители ВВС начали сопровождение спецборта правительства США. В аэропорту Суншань, где планируют посадить самолет со спикером палаты представителей конгресса США, сняли маскировочные чехлы с зенитных пушек класса «земля — воздух». Политологи отмечают, что Пелоси, возможно, не станет выходить за пределы транзитной зоны и проведет прямо там переговоры с властями острова.