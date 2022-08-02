Китай перебросил к Тайваню баллистические ракеты
Очевидцы засняли перевозку пусковых установок баллистических ракет в Китае
В социальных сетях появились фотографии эшелона с пусковыми установками баллистических ракет DF-16 в китайской провинции Фуцзянь.
Видео и фотографии очевидцев сделаны в разных местах, их показывают местные СМИ. Сообщается также, что китайские войска перевозят к Тайваню контейнеры с управляемыми авиационными бомбами.
Дальность межконтинентальных ракет DF-16 («Дунфэн» в переводе «Восточный ветер») рассчитана на 800-1000 километров. Расстояние от прибрежной зоны Китая до Тайваня — около 160 километров. Комплекс DF-16 способен преодолевать противоракетную оборону и может даже уничтожить авианосец.
Все это происходит на фоне азиатского турне спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. За полетом ее спецборта следят сотни тысяч людей. Сейчас Пелоси вылетела из Куала-Лумпура и направляется в сторону Индонезии. Предполагается, что она может посетить Тайвань уже во вторник вечером. В случае приземления спикера на остров Китай пригрозил применить силу в ответ на эту провокацию США.