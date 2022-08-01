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    01 августа 2022, 12:58

    Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань

    Представитель МИД КНР Лицзянь: визит Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к последствиям

    Максим Зинкин

    Вероятный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань приведет к серьезным последствиям в отношениях КНР и США. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Каитя Чжао Лицзянь, написало РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что визит Пелоси на Тайвань станет умышленным нарушением принципа единого Китая и вмешательством во внутренние дела со стороны США.

    Помимо этого, поездка американского дипломата на остров создаст угрозу стабильности и миру в Тайваньском проливе, добавил он.

    «Визит Пелоси приведет к серьезным последствиям и событиям, нанесет ущерб отношениям КНР и США», — заявил Лицзянь.

    Также Лицзянь заявил, что власти Китая примут меры для защиты собственной территориальной целостности и государственного суверенитета.

    Ранее в СМИ появилась информация, что Пелоси посетит Тайвань 2 августа.