Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Вероятный визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань приведет к серьезным последствиям в отношениях КНР и США. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД Каитя Чжао Лицзянь, написало РИА «Новости».

Дипломат подчеркнул, что визит Пелоси на Тайвань станет умышленным нарушением принципа единого Китая и вмешательством во внутренние дела со стороны США.

Помимо этого, поездка американского дипломата на остров создаст угрозу стабильности и миру в Тайваньском проливе, добавил он.

«Визит Пелоси приведет к серьезным последствиям и событиям, нанесет ущерб отношениям КНР и США», — заявил Лицзянь.

Также Лицзянь заявил, что власти Китая примут меры для защиты собственной территориальной целостности и государственного суверенитета.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пелоси посетит Тайвань 2 августа.