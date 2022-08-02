Пелоси летит на Тайвань: что известно к этому часу

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сегодня может прилететь на Тайвань. Возможный визит политика на остров вызывает негодование у властей Китая. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь уже передал предупреждение в адрес Пелоси. Он подчеркнул, что если американская делегация все-таки прилетит на Тайвань, то военные Китая не будут сидеть сложа руки. «360» следит за ситуацией онлайн.

16:10 Японские СМИ сообщили о вылете восьми истребителей и пяти самолетов-заправщиков ВВС США с баз, расположенных на территории Японии.

15: 49 По последним данным, спецборт спикера Пелоси, вылетевший из Малайзии, облетел акваторию Южно-Китайского моря со стороны Индонезии и Филиппин и все-таки взял курс на Тайвань.

15:46 Стягивание военной техники ближе к Тайваню в США расценили как очень провокационный шаг, написало агентство Reuters. The New York Times отметила, что власти КНР неоднократно предостерегали Пелоси от визита на Тайвань, а Штаты в то же время заявляли, что их не запугает китайское «бряцание оружием».

15:30 Китайские военные везут на побережье ЗРК большой дальности HQ-22. Ранее на берегу в провинции Фуцзянь заметили технику. В соцсетях появлялись данные и о переброске пусковых установок баллистических ракет DF-16.

15:27 Перестал работать сайт Flightradar. На этом ресурсе за полетом Пелоси следили свыше 300 тысяч пользователей.

15:16 Тайваньский телеканал Sanlih E-Television сообщил о том, что прибытие Пелоси ожидается этим вечером.

15:09 Желание спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить Тайвань ухудшит отношения Штатов и Китая, заявил «360» политолог Юрий Светов. По его словам, если она все-таки прилетит на остров, то может в транзитной зоне встретиться с руководством страны и не выходить в город.

Отправится [Пелоси на Тайвань] или не отправится — однозначного ответа нет. Идет игра на нервах — прежде всего китайского руководства, но и американских военных тоже Юрий Светов

15:05 Тем временем в здании парламента Тайваня вовсю готовятся к приезду Пелоси. Уже растянули красную ковровую дорожку.

Источник фото: t.me/rt_russian

15:03 Судя по новым данным Flightradar, борт с Пелоси немного отклонился от курса. Не исключено, что сейчас она следует на остров Гуам.

14:48 Сайт президента Тайваня перестал работать. При попытке зайти на ресурс возникает только одна надпись «ОК».

14:47 Самолет с Нэнси Пелоси и ее командой вылетел из Малайзии. По данным сервиса Flightradar, воздушное судно повернуло в сторону Тайваня.