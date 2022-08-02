Самолет Пелоси вошел в воздушную зону Тайваня

Самолет спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, вылетевший во вторник из Малайзии, вошел в воздушную зону Тайваня. Об этом свидетельствуют данные агрегатора Flightradar24.

На фоне новостей о прибытии Пелоси в Тайване начали отключаться сайты государственных органов, в частности, недоступен официальный сайт Министерства иностранных дел.

Политолог Юрий Светов заявлял «360», что Пелоси, возможно, не выйдет за пределы транзитной зоны Тайваня и проведет переговоры с властями острова там.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь подчеркивал, что прилет Пелоси на Тайвань серьезно подорвет отношения между КНР и США.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале назвала Пелоси «летающим спикером» и посоветовала ей согласовывать все свои действия с людьми, которые профессионально занимаются дипломатией.