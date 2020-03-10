«Я разнервничалась, котик»: пассажирка осыпала нецензурщиной «вшивого» таксиста

Разговор с пассажиркой водитель записал на видео. В ролике девушка осыпает мужчину оскорблениями, самое мягкое из которых — «вшивый таксист». Пассажирка по пути пообещала, что «нагнет» его. Водитель попытался оставаться спокойным и не реагировать на брань, заметив только, что девушка, видимо, необразованная, что позволяет себе так себя вести.

В итоге таксист пообещал довезти пассажирку до места и там вызвать полицию. Вероятно, за оскорбления ее оштрафуют. Девушку такая перспектива не остановила, и она продолжила скандал, не умолкая ни на секунду.

«Даже в такси работать у тебя нет ума!» — резюмировала пассажирка, обильно добавив ненормативную ругань.

Чем закончилась перепалка таксиста и пассажирки, неизвестно: ролик обрывается. Перед тем девушка успела себя оправдать.

«Я разнервничалась, котик мой», — заявила она водителю.

Другая пассажирка такси, Яна Данькова после похожей перепалки с таксистом стала популярной. Таксист снял на видео, как девушка с заднего сиденья машины несколько минут подряд его оскорбляет. Зрители оценили и запомнили фразу: «Вези, мразь, меня люди ждут». После этого таксисты России запустили флешмоб «Вези меня, мразь», девушку спародировал Иван Ургант, а Семен Слепаков посвятил героине ролика провокационную песню.