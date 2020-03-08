«Люби меня, мразь»: Слепаков записал провокационную песню для женщин на 8 Марта

«В наступающий день 8 Марта женщины должны сообщать мужчинам самым эффективным способом, который мы все недавно увидели», — начал свое выступление актер и продюсер Семен Слепаков.

Сначала героиня песни требует от «мрази» сумку, а потом похода в кино. Ну а ночью — любви, детей и предложения руки и сердца.

В финале видео автор и исполнитель песни обращается к девушке с камерой: «Мразь, ты сняла?» Пользователи по-разному восприняли шуточное поздравление от Слепакова. Комментаторы разделились на два лагеря: одни назвали эту песню оскорбительной, а другие — жизненной и правдивой.

Слепаков прошелся по россиянке Яне Даньковой, которая устроила истерику в такси, назвала водителя «мразью» и потребовала «везти ее, так как люди ждут». Таксист снял девушку на видео, которое попало в Сеть и стало вирусным.

Данькова стала героиней десятков мемов. Ее пригласили сразу на несколько программ телевизионщики. Девушка пояснила, что водитель своим поведением спровоцировал этот нервный срыв.