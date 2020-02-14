14 февраля 2020, 01:22
«Мразь, вези меня» — Ургант устроил пародийную истерику в лифте
Российский актер и ведущий вечернего шоу «Вечерний Ургант», спародировал нашумевшую историю с пассажиркой такси. Ролик появился в аккаунте шоу в Instagram.
В видео-подводке к эфиру программы, телеведущий возбужденно кричит куда-то фразы:
«Вези меня, мразь! Вези, мразь! Меня люди ждут! Ты издеваешься надо мной, потому что я русский?! Ты меня повезешь, иначе такие люди подъедут!».
Кадр сдвигается и зрители видят, что Урган кричит на кнопки лифта, на которых не выбран этаж.
«Ваня, мне кажется, здесь другой принцип. Надо нажать на кнопку», — тактично замечает коллега актера.
Ранее скандал таксиста с москвичкой, которая обзывалась и требовала отвезти ее сию секунду к месту, где ее «ждут люди» прокомментировал председателя профсоюза «Таксист» Андрей Попков.