    14 февраля 2020, 01:22

    «Мразь, вези меня» — Ургант устроил пародийную истерику в лифте

    Арина Гудилова

    Российский актер и ведущий вечернего шоу «Вечерний Ургант», спародировал нашумевшую историю с пассажиркой такси. Ролик появился в аккаунте шоу в Instagram.
    «Мразь, вези меня» — Ургант устроил пародийную истерику в лифте

    В видео-подводке к эфиру программы, телеведущий возбужденно кричит куда-то фразы:

    «Вези меня, мразь! Вези, мразь! Меня люди ждут! Ты издеваешься надо мной, потому что я русский?! Ты меня повезешь, иначе такие люди подъедут!».

    Кадр сдвигается и зрители видят, что Урган кричит на кнопки лифта, на которых не выбран этаж.

    «Ваня, мне кажется, здесь другой принцип. Надо нажать на кнопку», — тактично замечает коллега актера.

    Ранее скандал таксиста с москвичкой, которая обзывалась и требовала отвезти ее сию секунду к месту, где ее «ждут люди» прокомментировал председателя профсоюза «Таксист» Андрей Попков.