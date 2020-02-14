В видео-подводке к эфиру программы, телеведущий возбужденно кричит куда-то фразы:

«Вези меня, мразь! Вези, мразь! Меня люди ждут! Ты издеваешься надо мной, потому что я русский?! Ты меня повезешь, иначе такие люди подъедут!».

Кадр сдвигается и зрители видят, что Урган кричит на кнопки лифта, на которых не выбран этаж.

«Ваня, мне кажется, здесь другой принцип. Надо нажать на кнопку», — тактично замечает коллега актера.

Ранее скандал таксиста с москвичкой, которая обзывалась и требовала отвезти ее сию секунду к месту, где ее «ждут люди» прокомментировал председателя профсоюза «Таксист» Андрей Попков.