Таксисты запустили флешмоб «Вези меня, мразь» после скандала с пассажиркой

После скандального видео, на котором фитнес-тренер Яна Данькова устраивает истерику водителю такси, в соцсетях стартовал флэшмоб под хэштегом #везименямразь. Набирают популярность не только многочисленные мемы на эту тему, но и наклейки со злополучной фразой.

Наклейки с тегом #везименямразь появились в одном из водительских пабликов «ВКонтакте». Пользователей они очень заинтересовали, и они поинтересовались, где можно такие купить?

Лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов заявил «Комсомольской правде», что надпись стала хорошим способом напомнить слишком эмоциональным пассажирам о вежливости. Их, по словам Шкуматова, хватает.

«Примерно десять процентов всех пассажиров готовы устроить скандал на ровном месте. Особенно, если вопрос касается денег. Даже за 20 рублей могут обматерить. Единственное спасение от такого поведения людей — это видеорегистраторы. Как правило, достаточно просто предупредить, что ведется запись и пассажиры успокаиваются», — посоветовал лидер общественного движения.

Яна Данькова в ответ на обвинения в неадекватном поведении сообщила, что водитель оскорблял ее, угрожал высадить и пытался получить лишние 57 рублей.