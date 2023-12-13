Общество 13 декабря 2023, 14:25 Общественники потребовали конфисковать у Быкова все его квартиры в России Shot: «Ветераны России» потребовали лишить писателя Быкова имущества в России Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

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Представители движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с требованием лишить писателя Дмитрия Быкова* недвижимости в России и передать вырученные за жилье деньги на нужды СВО. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Общественники напомнили, что Быков* владеет несколькими московскими квартирами, общая стоимость которых составляет 55 миллионов рублей. По информации издания, жилье писателя находится в элитном районе столицы на Мосфильмовской улице.

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Представители организации попросили Генпрокуратуру выяснить, не финансировал ли Быков* ВСУ, а также проверить его высказывания на экстремизм и публичное оправдание терроризма.

Ранее писатель-иноагент в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) признался, что хочет получить украинский паспорт после того, как станет гражданином США. Быков* также заявил, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян и ударов по территории страны.

* Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента