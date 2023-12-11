Мир 11 декабря 2023, 13:54 Дмитрий Быков заявил, что у него нет претензий к Украине из-за убийства русских Писатель Быков заявил пранкером, что у него нет претензий из-за убийств россиян РИА «Новости»

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Писатель Дмитрий Быков* попался на розыгрыш российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). Публицист был уверен, что общается с главой офиса президента Украины Андрей Ермаком и говорил о том, что хочет быть полезен для страны.

«Зовите меня в Украину, очень хочу к вам. Зовите, я буду счастлив», — говорил он.

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По словам Быкова*, он не прочь получить украинский паспорт, но сначала рассчитывает стать гражданином США. Писатель заверил, что «за честь» пошел бы работать на Украину.

«Если бы позвали меня что-то делать: преподавать, расчищать. Я никакой бы черной работы не побоялся», — заявил Быков*.

Публицист также говорил, что много россиян сидят в Европе без работы, и они тоже якобы готовы отстраивать дома, работать в больницах Украины. Это многих бы из них спасло, уверен Быков*. Сам писатель намерен вернуться в Россию к своим студентам. При этом у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян и обстрелов российских городов беспилотниками.

«Я жду не дождусь того дня, когда Мариуполь будет взят. Я очень внимательно слежу за этим направлением. Конечно, когда убивают русских, мне обидно, но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы. Я надеюсь, вы этот разговор на российское телевидение же не отдадите», — произнес он.

Ранее Быков*, уезжая из России, объявил, что впредь будет писать только на английском, и что взялся за роман о Владимире Зеленском. По мнению писателя, это биография, «переходящая в жанр исповеди». В книге он показал окружение главы Украины и рассказал, как оно формируется. О своем «творении» Быков* в том числе говорил с пранкерами, очень радуясь мнимой похвальбе.

* Включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента