11 декабря 2023, 15:44
«За спасение русской словесности от Д. Л. Быкова». Пранкерам нужно выписать медаль
Публицист Миронова: Дмитрий Быков долго объяснял, что россияне — дрянь и пьянь
Пранкеры Вован и Лексус, представившись главой администрации президента Украины Андреем Ермаком, разыграли российского писателя Дмитрия Быкова. Тот заявил, что у него отсутствуют претензии к ВСУ из-за убийств россиян, как и к армии Израиля из-за бомбардировок сектора Газа. О том, как Быков 20 лет заполонял книжный рынок внерыночным порождением либеральной номенклатуры, публицист Анастасия Миронова рассказала в колонке для «360».
Далее — прямая речь.
Какая рыба попалась нынче в сети пранкеров. Вован и Лексус развели Дмитрия Быкова*! Оставим вопрос о том, как вообще эти люди верят звонкам непонятно откуда. Если бы мне позвонили и представились Зеленским или даже каким-нибудь, прости господи, Ермаком, я бы отнеслась с звонку с подозрением. А тут.
Народ как будто ничего не слышал про нейросети, про Вована с Лексусом. Впрочем, и хорошо, что не слышали и, главное, что конкретно Дмитрий Быков* не слышал. Зато мы теперь о нем услышали и узнали все что надо.
В американской литературе не шмог
Итак, сам наш писатель-ясно солнышко лично сообщил, что через год получает американское гражданство. От украинского деликатно отказался только поэтому. На гражданство США у Быкова*, очевидно, был давний прицел, так, своего младшего ребенка он назвал Шервудом — в честь американского писателя Шервуда Андерсона.
На романтические отношения с Зеленский прицел был тоже. Я отлично помню, что выезжал Дмитрий Быков* с громкими заявлениями. Так, уже 18 апреля 2022 главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин изумленно сообщил литературному сообществу, что Дмитрий Быков* пишет сразу два романа на английском. Сам Дмитрий Львович* тогда уточнил, что одна из книг будет посвящена Зеленскому.
Такая действительно вышла. Но лишь в 2023 году и на русском. Написать роман или биографию на английском Дмитрий Быков* не смог. «Мистерию» о некоем VZ издало эмигрантское издательство Freedom Letters. Сие творение о 500 страницах до сих пор, судя по пранку, не сочли нужным перевести на украинский.
Чтобы хоть как-то стимулировать украинцев книжку переводить, Быков* пообещал деньги с продажи украинского перевода направить в ВСУ. С английским, как мы понимаем, совсем не задалось — уход во английскую литературу не получился.
Тяжело было жить среди смердяковых
Живет Дмитрий Быков* в американской глуши — городок Итака. Преподает литературу в заштатном университете. О литературе Дмитрий Львович*, конечно, может болтать очень много. За этом ему выделили в Штатах скромный домик. В Москве у него осталось несколько квартир. Наверное, он их сдает, чем удваивает свою американскую зарплату.
Дмитрий Быков* почти два года призывает в разных эфирах с нами разобраться. Решить «русский вопрос». К русским у Быкова давно вопросы. Еще 11 лет назад Дмитрий Львович* на платной лекции лекции заявил, что Смердяков — самый русский персонаж Достоевского, он олицетворяет лакейство как беду нашего народа. С тех пор русские издали в России еще около 50 книг Быкова*!
Всего, если верить библиографии, писатель повышенной писущести выпустил только в России минимум 90 книг! Чем переплюнул многих мировых рекордсменов. Знает, конечно, Книга рекордов Гиннесса писателей, который выпустили по 1000 романов. Но чтобы, к примеру, плодовитый бразилец Реки Иноуэ или испанка Корин Тельядо крыли матом на чем свет стоит свою Бразилию или Испанию и при этом производили регулярно тонны романной макулатуры, об этом, честно говоря, я не слышала.
Дмитрий Быков* же удивителен тем, что все годы своей активной публичной деятельности он объяснял нам, какая мы дрянь, рвань и пьянь, при этом успешно наращивал тиражи. И, уехав в Итаку, написав «мистерию» о Зеленском и собравшись отправлять деньги ВСУ, в России Дмитрий Львович* успешно издается. В августе в АСТ вышла его книга о Маяковском. Оно и понятно, больше-то в России-матушке нет специалистов по Маяковскому: Быков*, отвлекись от Зеленского, выручай, батюшка!
В том же АСТ, в Редакции Елены Шубиной, где в последние годы издавались все «нетленки» Быкова*, успешно идут допечатки тиражей. Вот, в марте этого года допечатали роман «ЖД». В феврале — книгу «Великий пары», в январе — роман «Июнь».
Издаются у Быкова* и переводы, и стихи, продают их и на сайте ЭКСМО. А уж сколько электронных книг! Я, на самом деле, сомневаюсь, что Быков* написал лишь 90 книг: по моим оценкам, их куда как больше.
Мали ли, что еще читают
Скажете — ну, у нас же интеллигентные люди. Либеральные! Быкова* читают — это рынок, искусство священно и вне политики, мы не варвары, потому он издается, получает гонорары и откладывает переведенную в доллары копеечку на ВСУ? Да, все так, но есть нюанс. Это не рынок. Сейчас я вам докажу.
Дмитрий Быков* уехал в статусе чуть ли не величайшего нашего современного писателя. Он и впрямь написал тьму романов. Писал циклами: с названиями на букву «О», на букву «И». Все эти романы постоянно переиздаются. Их, очевидно, кто-то покупает.
Проведем эксперимент: если вы читаете эту колонку, скорее всего, вы интеллигентный человек. Вы читали романы Быкова*? Вы можете рассказать в двух словах, о чем хотя бы три из них? Подробно изложить содержание хотя бы одного?
То-то же! И я не встречала интеллигентов, которые бы могли это сделать. Балагурная литература для ширнармасс. Весело и звонко! Дмитрий Быков*, будучи по образованию критиком и имея веселый нрав, обучился бойко болтать обо всем на свете, собирая за 1000 рублей лектории, где с веселой усмешкой рассказывает, что русские это смердяковы, Достоевский скучен, а Довлатов бездарен. Так как делает Дмитрий Львович* это уверенно и со смешком, то его радостно слушают.
При чем здесь современная литература? Ну и что, что покупают книжки. У Дарьи Донцовой тоже покупают. А, к примеру, совокупная аудитория текста песни Кати Самбуки «Сказка» — больше 30 миллионов человек.
Стихи такие:
Мой утя, до жути, зая, люблю тебя
Я Катя Самбука, котик-порнозвезда
Тут тити, тут попа, тут Was Der Loch ist Das?
То есть читать-то читают, но что толку? Кстати, в отличие от Дмитрия Львовича*, свою аудиторию Катя Самбука заработала честно. А Дмитрий Быков* — это плод внерыночных процессов. Он вызрел при оформлении в 2000-е в нашей стране либеральной номенклатуры, которая обсидела литературу.
Это была именно номенклатура, со всеми ее признаками, в том числе неуязвимостью перед законом (сколько обывателей давно привлечены к ответственности за то, что Быков* десятилетиями гнал в эфир?) и независимостью от рыночных условий.
Быкова* с его написанными по лекалу романами хвалили годами, потому что он вне рынка. А книги его очень плохи!
Он вздумал, что знает все о литературе, и изобрел рецепт великого романа, по которому и шпарит 20 лет новые и новые образчики макулатуры. Его при этом так обласкали лестью, что он реально уверовал в собственную гениальность.
Не задавайте вопросов — читайте Быкова*
Дмитрий Быков* — пример огромного, чудовищного преступления, совершенного либеральным истеблишментом против своего народа и культуры. Потому что множество людей, имея одну жизнь, вместо знакомства с хорошей литературой по указанию либеральной братии тратили продуктивные годы на чтение макулатуры Быкова*.
Произошло это потому, что в какой-то момент в России сформировалась литературная среда, которая решила, что она и только она достойна решать, что есть хорошая литература. Среда решила, что Быков* хороший. Потом Быков* сам решил, что он будет решать.
Я лично столкнулась с этим. Когда у меня, человека нелиберального, все же в той же Редакции Елены Шубиной вышел роман о провинции 90-х, в котором ребенок вдобавок признается, что не будет плакать, если Ельцина убьют, что сказал Дмитрий Быков*?
Он дословно назвал меня пустым местом, сразу сообщив, что роман не читал. «Если я о ком-то молчу, этого человека в литературе не существует». Он так решил. Почему? Ну, я же не либерал. А, как сам Быков* говорил (цитату не найду, но ручаюсь), только либералы могут делать хорошие книги.
С этим, уверяю вас, многие согласны. Та же Редакция Елены Шубиной, дай бой Елене Даниловне здоровья, продолжает издавать Быкова*, но отказалась издавать Захара Прилепина. Хотя, вы уж меня простите, но уровни таланта и важность прозы у этих двух несопоставимы. Тем не менее больше РЕШ книг Прилепина не издает.
Тот самый мой роман о цене, уплаченной провинцией за декоммунизацию в 90-е, «Мама!!!», завис. Тираж сразу ушел со склада, но допечатки не было. Переиздавать не захотели. Потому что они за вас решили, что вам нужно читать поделки Быкова* и прочую модную чепуху. А Миронову — не читать. И даже Прилепина читать не надо.
Миронова Ельцина ругает, про какие-то там преступления против народа говорит, Быкова*, в конце концов, не уважает. Прилепин, страшно произнести, вообще о Донбассе пишет, ополченцах, войне, любви к родине.
Какая вам родина? Читайте Быкова!
Драгоценный писатель
Мы так и жили. И тот же Быков* уезжал из России в полной уверенности своего безграничного права распоряжаться в литературе. И уезжая, объявил нам, смердяковым, что увозит с собой русскую культуру.
Меж тем, он и еще пара десятков персон помельче натурально засидели, как мухи, культуру, парализовали ее. Это все — легкие писатели, беллетристы, балагуры, производители веселого развлекалова и актуального чтива про личные травмы, поиски гендера и проработку отношений с родителями.
Они живут один сезон. Чтобы напомнить о себе, в новом сезоне им приходится выпускать новую книгу. К такой нехитрой схеме пришла наша современная литература. И виноват в этом в том числе Быков*, промоутировавший и возглавивший эту чепуху.
Когда он уехал, я даже написала текст «Очистительная сила огня». Не поверила, что его вытолкали. Я как раз из тех, кто свято верит в рынок. И я точно знаю, что Быков* свою макулатуру здесь издавал и издает, а мою неприятную либеральной номенклатуре книгу, в том числе по рекомендациям Быкова* допечатывать и продавать не стали только потому, что рыночные законы в этом случае были попраны.
Уехал. Вздохнули. Надеялись, что станет в литературе посвободнее, почестнее. Честности нашему литпроцессу не хватало очень. Потому что если обезображенный развратом Быков* говорит, что русские это смердяковщина, потом по своему усмотрению тычет в авторов со словами «Это будет пустое место, я так сказал», а сам при этом пишет низкопробную и ничего не значащую беллетристику, это не честный рынок. Это грыжа на теле рынка. Надрыв мягких тканей, откуда вываливается требуха.
Уехал. Порадовались: ну слава тебе Господи! Но нет, книжки продолжают издавать. Стоит на всех центральных полках во всех книжных. Великий беллетризатор литературы. Человек, упростивший литературные вкусы публики до кухонных баек.
Оказывается, еще и вернуться в Россию собирался. Вероятно, счел, что мы не крепко усвоили сказанное и надо нам в очередной раз повторить, какие мы смердяковы, лакеи, пьяницы сиволапые. Что нам еще Дмитрий Львович* успел тут ценного сказать в перерывах между подготовкой 90 только авторских книг?
Зачем он сюда собирался? Ясное дело: тут его кормили, поили, издавали, он квартир себе набрал, наследников обеспечил. Как сыр в масле катался, носились с ним. Шестнадцатого апреля 2019 года ему в самолете стало плохо, за ним выслали целый спецборт!
Он впал в кому, одни представители Быкова* говорили, что — гипогликемическую, другие — что допился. В любом случае уже 23 апреля в журнале «Русский пионер"вышла его колонка с рассказом обо всем случившемся и Быков* приступил к работе! Отдельным санбортом его тогда катали, слышите? Через два года объявили, что, скорее всего, то было отравление «Новичком». Суперсекретный русский яд, от которого только хорошеют и становятся здоровее!
Надо же было такое спороть! И ведь до самого отъезда из России с ним здесь продолжали раскланиваться, расцеловывали его, выставляли его книжки на самых видных местах.
Слава богу, не доехал обратно
Очень неприятная новость, что этот балагур от литературы снова хочет вернуться и продолжать нахлобучивать нам свои нехитрые книжечки и несложные рассуждения о литературе. Но хорошая новость в том, что, скорее всего, после вмешательства Вована и Лексуса он уже не вернется.
По крайней мере, в ближайшие годы, пока свежи у нас воспоминания о его откровениях, ему здесь делать нечего. А потом забудут все этого Быкова*, и он сам уже сюда не поедет, ибо не прокормится у нас.
Премию «Просветитель» нужно Вовану с Лексусом дать. Или отдельную учредить, за спасение русской словесности. Хочется верить, что немного расчистили книжный рынок от внерыночного порождения либеральной номенклатуры. Пусть американцев развлекает Дмитрий Львович*. Нашу интеллигенцию он 20 лет кормил под под видом литературу нехитрым своим развлекаловом. Кое-кому, откровенно говоря, после быковских тиражей нужен курс детоксикации.
Ну и, да, я очень надеюсь, что мой текст донесет до как можно большего числа быковских* читателей правду о том, что он про них всех на самом деле думал. Быков* 20 лет заколачивал тут деньги, открыто нам говоря, что русские это смердяковщина и лакейщина.
Если у некоторых граждан нет вкуса и они потребляли навязанный либеральной номенклатурой продукт бумажной промышленности за подписью Быкова*, то чувство собственного достоинства-то у них хотя бы должно быть?
* Внесен Минюстом в реестр иноагентов
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