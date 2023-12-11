Эксклюзив 11 декабря 2023, 15:44 «За спасение русской словесности от Д. Л. Быкова». Пранкерам нужно выписать медаль Публицист Миронова: Дмитрий Быков долго объяснял, что россияне — дрянь и пьянь Nikolay Titov / Russian Look / Global Look Press

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Пранкеры Вован и Лексус, представившись главой администрации президента Украины Андреем Ермаком, разыграли российского писателя Дмитрия Быкова. Тот заявил, что у него отсутствуют претензии к ВСУ из-за убийств россиян, как и к армии Израиля из-за бомбардировок сектора Газа. О том, как Быков 20 лет заполонял книжный рынок внерыночным порождением либеральной номенклатуры, публицист Анастасия Миронова рассказала в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Какая рыба попалась нынче в сети пранкеров. Вован и Лексус развели Дмитрия Быкова*! Оставим вопрос о том, как вообще эти люди верят звонкам непонятно откуда. Если бы мне позвонили и представились Зеленским или даже каким-нибудь, прости господи, Ермаком, я бы отнеслась с звонку с подозрением. А тут.

Народ как будто ничего не слышал про нейросети, про Вована с Лексусом. Впрочем, и хорошо, что не слышали и, главное, что конкретно Дмитрий Быков* не слышал. Зато мы теперь о нем услышали и узнали все что надо.

В американской литературе не шмог

Итак, сам наш писатель-ясно солнышко лично сообщил, что через год получает американское гражданство. От украинского деликатно отказался только поэтому. На гражданство США у Быкова*, очевидно, был давний прицел, так, своего младшего ребенка он назвал Шервудом — в честь американского писателя Шервуда Андерсона.

На романтические отношения с Зеленский прицел был тоже. Я отлично помню, что выезжал Дмитрий Быков* с громкими заявлениями. Так, уже 18 апреля 2022 главный редактор журнала «Знамя» Сергей Чупринин изумленно сообщил литературному сообществу, что Дмитрий Быков* пишет сразу два романа на английском. Сам Дмитрий Львович* тогда уточнил, что одна из книг будет посвящена Зеленскому.

Такая действительно вышла. Но лишь в 2023 году и на русском. Написать роман или биографию на английском Дмитрий Быков* не смог. «Мистерию» о некоем VZ издало эмигрантское издательство Freedom Letters. Сие творение о 500 страницах до сих пор, судя по пранку, не сочли нужным перевести на украинский.

Чтобы хоть как-то стимулировать украинцев книжку переводить, Быков* пообещал деньги с продажи украинского перевода направить в ВСУ. С английским, как мы понимаем, совсем не задалось — уход во английскую литературу не получился.

Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Тяжело было жить среди смердяковых

Живет Дмитрий Быков* в американской глуши — городок Итака. Преподает литературу в заштатном университете. О литературе Дмитрий Львович*, конечно, может болтать очень много. За этом ему выделили в Штатах скромный домик. В Москве у него осталось несколько квартир. Наверное, он их сдает, чем удваивает свою американскую зарплату.

Дмитрий Быков* почти два года призывает в разных эфирах с нами разобраться. Решить «русский вопрос». К русским у Быкова давно вопросы. Еще 11 лет назад Дмитрий Львович* на платной лекции лекции заявил, что Смердяков — самый русский персонаж Достоевского, он олицетворяет лакейство как беду нашего народа. С тех пор русские издали в России еще около 50 книг Быкова*!

Dmitry Golubovich / Russian Look / Global Look Press

Всего, если верить библиографии, писатель повышенной писущести выпустил только в России минимум 90 книг! Чем переплюнул многих мировых рекордсменов. Знает, конечно, Книга рекордов Гиннесса писателей, который выпустили по 1000 романов. Но чтобы, к примеру, плодовитый бразилец Реки Иноуэ или испанка Корин Тельядо крыли матом на чем свет стоит свою Бразилию или Испанию и при этом производили регулярно тонны романной макулатуры, об этом, честно говоря, я не слышала.

Дмитрий Быков* же удивителен тем, что все годы своей активной публичной деятельности он объяснял нам, какая мы дрянь, рвань и пьянь, при этом успешно наращивал тиражи. И, уехав в Итаку, написав «мистерию» о Зеленском и собравшись отправлять деньги ВСУ, в России Дмитрий Львович* успешно издается. В августе в АСТ вышла его книга о Маяковском. Оно и понятно, больше-то в России-матушке нет специалистов по Маяковскому: Быков*, отвлекись от Зеленского, выручай, батюшка!

В том же АСТ, в Редакции Елены Шубиной, где в последние годы издавались все «нетленки» Быкова*, успешно идут допечатки тиражей. Вот, в марте этого года допечатали роман «ЖД». В феврале — книгу «Великий пары», в январе — роман «Июнь».

Издаются у Быкова* и переводы, и стихи, продают их и на сайте ЭКСМО. А уж сколько электронных книг! Я, на самом деле, сомневаюсь, что Быков* написал лишь 90 книг: по моим оценкам, их куда как больше.

Мали ли, что еще читают

Скажете — ну, у нас же интеллигентные люди. Либеральные! Быкова* читают — это рынок, искусство священно и вне политики, мы не варвары, потому он издается, получает гонорары и откладывает переведенную в доллары копеечку на ВСУ? Да, все так, но есть нюанс. Это не рынок. Сейчас я вам докажу.

Дмитрий Быков* уехал в статусе чуть ли не величайшего нашего современного писателя. Он и впрямь написал тьму романов. Писал циклами: с названиями на букву «О», на букву «И». Все эти романы постоянно переиздаются. Их, очевидно, кто-то покупает.

Проведем эксперимент: если вы читаете эту колонку, скорее всего, вы интеллигентный человек. Вы читали романы Быкова*? Вы можете рассказать в двух словах, о чем хотя бы три из них? Подробно изложить содержание хотя бы одного?

То-то же! И я не встречала интеллигентов, которые бы могли это сделать. Балагурная литература для ширнармасс. Весело и звонко! Дмитрий Быков*, будучи по образованию критиком и имея веселый нрав, обучился бойко болтать обо всем на свете, собирая за 1000 рублей лектории, где с веселой усмешкой рассказывает, что русские это смердяковы, Достоевский скучен, а Довлатов бездарен. Так как делает Дмитрий Львович* это уверенно и со смешком, то его радостно слушают.

При чем здесь современная литература? Ну и что, что покупают книжки. У Дарьи Донцовой тоже покупают. А, к примеру, совокупная аудитория текста песни Кати Самбуки «Сказка» — больше 30 миллионов человек.

Стихи такие:

Мой утя, до жути, зая, люблю тебя

Я Катя Самбука, котик-порнозвезда

Тут тити, тут попа, тут Was Der Loch ist Das?

То есть читать-то читают, но что толку? Кстати, в отличие от Дмитрия Львовича*, свою аудиторию Катя Самбука заработала честно. А Дмитрий Быков* — это плод внерыночных процессов. Он вызрел при оформлении в 2000-е в нашей стране либеральной номенклатуры, которая обсидела литературу.

Это была именно номенклатура, со всеми ее признаками, в том числе неуязвимостью перед законом (сколько обывателей давно привлечены к ответственности за то, что Быков* десятилетиями гнал в эфир?) и независимостью от рыночных условий.

Быкова* с его написанными по лекалу романами хвалили годами, потому что он вне рынка. А книги его очень плохи!

Он вздумал, что знает все о литературе, и изобрел рецепт великого романа, по которому и шпарит 20 лет новые и новые образчики макулатуры. Его при этом так обласкали лестью, что он реально уверовал в собственную гениальность.

Не задавайте вопросов — читайте Быкова*

Дмитрий Быков* — пример огромного, чудовищного преступления, совершенного либеральным истеблишментом против своего народа и культуры. Потому что множество людей, имея одну жизнь, вместо знакомства с хорошей литературой по указанию либеральной братии тратили продуктивные годы на чтение макулатуры Быкова*.

Произошло это потому, что в какой-то момент в России сформировалась литературная среда, которая решила, что она и только она достойна решать, что есть хорошая литература. Среда решила, что Быков* хороший. Потом Быков* сам решил, что он будет решать.

Photoagency Interpress / Russian Look / Global Look Press

Я лично столкнулась с этим. Когда у меня, человека нелиберального, все же в той же Редакции Елены Шубиной вышел роман о провинции 90-х, в котором ребенок вдобавок признается, что не будет плакать, если Ельцина убьют, что сказал Дмитрий Быков*?

Он дословно назвал меня пустым местом, сразу сообщив, что роман не читал. «Если я о ком-то молчу, этого человека в литературе не существует». Он так решил. Почему? Ну, я же не либерал. А, как сам Быков* говорил (цитату не найду, но ручаюсь), только либералы могут делать хорошие книги.

С этим, уверяю вас, многие согласны. Та же Редакция Елены Шубиной, дай бой Елене Даниловне здоровья, продолжает издавать Быкова*, но отказалась издавать Захара Прилепина. Хотя, вы уж меня простите, но уровни таланта и важность прозы у этих двух несопоставимы. Тем не менее больше РЕШ книг Прилепина не издает.

Тот самый мой роман о цене, уплаченной провинцией за декоммунизацию в 90-е, «Мама!!!», завис. Тираж сразу ушел со склада, но допечатки не было. Переиздавать не захотели. Потому что они за вас решили, что вам нужно читать поделки Быкова* и прочую модную чепуху. А Миронову — не читать. И даже Прилепина читать не надо.

Миронова Ельцина ругает, про какие-то там преступления против народа говорит, Быкова*, в конце концов, не уважает. Прилепин, страшно произнести, вообще о Донбассе пишет, ополченцах, войне, любви к родине.

Какая вам родина? Читайте Быкова!

Драгоценный писатель

Мы так и жили. И тот же Быков* уезжал из России в полной уверенности своего безграничного права распоряжаться в литературе. И уезжая, объявил нам, смердяковым, что увозит с собой русскую культуру.

Меж тем, он и еще пара десятков персон помельче натурально засидели, как мухи, культуру, парализовали ее. Это все — легкие писатели, беллетристы, балагуры, производители веселого развлекалова и актуального чтива про личные травмы, поиски гендера и проработку отношений с родителями.

Они живут один сезон. Чтобы напомнить о себе, в новом сезоне им приходится выпускать новую книгу. К такой нехитрой схеме пришла наша современная литература. И виноват в этом в том числе Быков*, промоутировавший и возглавивший эту чепуху.

Когда он уехал, я даже написала текст «Очистительная сила огня». Не поверила, что его вытолкали. Я как раз из тех, кто свято верит в рынок. И я точно знаю, что Быков* свою макулатуру здесь издавал и издает, а мою неприятную либеральной номенклатуре книгу, в том числе по рекомендациям Быкова* допечатывать и продавать не стали только потому, что рыночные законы в этом случае были попраны.

Уехал. Вздохнули. Надеялись, что станет в литературе посвободнее, почестнее. Честности нашему литпроцессу не хватало очень. Потому что если обезображенный развратом Быков* говорит, что русские это смердяковщина, потом по своему усмотрению тычет в авторов со словами «Это будет пустое место, я так сказал», а сам при этом пишет низкопробную и ничего не значащую беллетристику, это не честный рынок. Это грыжа на теле рынка. Надрыв мягких тканей, откуда вываливается требуха.

Уехал. Порадовались: ну слава тебе Господи! Но нет, книжки продолжают издавать. Стоит на всех центральных полках во всех книжных. Великий беллетризатор литературы. Человек, упростивший литературные вкусы публики до кухонных баек.

Оказывается, еще и вернуться в Россию собирался. Вероятно, счел, что мы не крепко усвоили сказанное и надо нам в очередной раз повторить, какие мы смердяковы, лакеи, пьяницы сиволапые. Что нам еще Дмитрий Львович* успел тут ценного сказать в перерывах между подготовкой 90 только авторских книг?

Зачем он сюда собирался? Ясное дело: тут его кормили, поили, издавали, он квартир себе набрал, наследников обеспечил. Как сыр в масле катался, носились с ним. Шестнадцатого апреля 2019 года ему в самолете стало плохо, за ним выслали целый спецборт!

Он впал в кому, одни представители Быкова* говорили, что — гипогликемическую, другие — что допился. В любом случае уже 23 апреля в журнале «Русский пионер"вышла его колонка с рассказом обо всем случившемся и Быков* приступил к работе! Отдельным санбортом его тогда катали, слышите? Через два года объявили, что, скорее всего, то было отравление «Новичком». Суперсекретный русский яд, от которого только хорошеют и становятся здоровее!

Надо же было такое спороть! И ведь до самого отъезда из России с ним здесь продолжали раскланиваться, расцеловывали его, выставляли его книжки на самых видных местах.

Global Look Press

Слава богу, не доехал обратно

Очень неприятная новость, что этот балагур от литературы снова хочет вернуться и продолжать нахлобучивать нам свои нехитрые книжечки и несложные рассуждения о литературе. Но хорошая новость в том, что, скорее всего, после вмешательства Вована и Лексуса он уже не вернется.

По крайней мере, в ближайшие годы, пока свежи у нас воспоминания о его откровениях, ему здесь делать нечего. А потом забудут все этого Быкова*, и он сам уже сюда не поедет, ибо не прокормится у нас.

Премию «Просветитель» нужно Вовану с Лексусом дать. Или отдельную учредить, за спасение русской словесности. Хочется верить, что немного расчистили книжный рынок от внерыночного порождения либеральной номенклатуры. Пусть американцев развлекает Дмитрий Львович*. Нашу интеллигенцию он 20 лет кормил под под видом литературу нехитрым своим развлекаловом. Кое-кому, откровенно говоря, после быковских тиражей нужен курс детоксикации.

Ну и, да, я очень надеюсь, что мой текст донесет до как можно большего числа быковских* читателей правду о том, что он про них всех на самом деле думал. Быков* 20 лет заколачивал тут деньги, открыто нам говоря, что русские это смердяковщина и лакейщина.

Если у некоторых граждан нет вкуса и они потребляли навязанный либеральной номенклатурой продукт бумажной промышленности за подписью Быкова*, то чувство собственного достоинства-то у них хотя бы должно быть?

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов