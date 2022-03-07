Издатель GTA приостановил работу в России

Компания — разработчик и дистрибьютор видеоигр Take-Two сообщила о приостановлении продаж и поддержки своих продуктов в России и Белоруссии. Заявление для журналистов опубликовал вице-президент компании Алан Льюис.

«После серьезных размышлений мы решили прекратить новые продажи, установку и маркетинговую поддержку для всех наших продуктов в России и Белоруссии на данный момент», — говорится в сообщении.

Компания владеет популярными игровыми сериями GTA, Mafia, Red Dead и другими.

Ранее из-за ситуации на Украине магазины в России закрыли Ikea, Chanel, Hermès, Mango, Sephora. О закрытии продаж на официальном сайте в России объявила Apple. Microsoft приостановил продажи и предоставление услуг в РФ. Поставки в страну прекратили Samsung, Nokia и другие. Онлайн-продажи в России временно закрыла американская компания Nike.

Вечером 4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook в России. С 2020 года эта соцсеть минимум 26 раз применяла цензуру в отношении российских СМИ и не выполняла требования Роскомнадзора. Эта мера стала ответным шагом на ограничение доступа к российским СМИ. Чуть меньше чем через два часа после начала блокировки Facebook в России начали блокировать Twitter. По данным «Известий», в России приостановит работу и TikTok. В работе Instagram в последние дни наблюдаются сбои.

А пресс-служба соцсети «ВКонтакте» сообщила о новом рекорде по просмотрам и загрузкам новых клипов и роликов.