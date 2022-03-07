Пользователи стали вдвое чаще смотреть и скачивать клипы во «ВКонтакте»

Пресс-служба соцсети «ВКонтакте» сообщила о новом рекорде по просмотрам и загрузкам новых клипов и роликов. По этому направлению отмечается двукратный рост активности.

«Мы отмечаем массовые регистрации авторов контента из других платформ и рост активностей со стороны клиперов, которые давно с нами. Общение и обмен положительными эмоциями сейчас как никогда актуальны. Мы приветствуем наших новых пользователей и блогеров, которые выбирают нашу площадку. Мы запускаем новые яркие и увлекательные активности в клипах „ВКонтакте“ с общим призовым фондом 100 миллионов рублей», — рассказали в пресс-службе.

Вечером 4 марта Роскомнадзор заблокировал Facebook в России. С 2020 года эта соцсеть минимум 26 раз применяла цензуру в отношении российских СМИ и не выполняла требования Роскомнадзора. Эта мера стала ответным шагом на ограничение доступа к российским СМИ. Чуть меньше чем через два часа после начала блокировки Facebook в России начали блокировать Twitter. По данным «Известий», в России приостановит работу и TikTok. В работе Instagram в последние дни наблюдаются сбои.