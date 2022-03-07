Sephora закроет магазины в России

Косметическая и парфюмерная компания Sephora приостановит работу в России «до дальнейшего уведомления». Магазины и интернет-продажи закроются в течение 24 часов, сообщили в Instagram компании.

Решение принято с учетом «растущей обеспокоенности текущей ситуацией и сложностью работы». В Sephora пообещали поддерживать сотрудников своих офисов и магазинов в эти «трудные времена».

Точки продаж компании работают в 34 городах России. В магазинах представлены свыше 250 косметических и парфюмерных брендов. Штаб-квартира компании расположена в Париже.

Ранее из-за ситуации на Украине магазины в России закрыли Ikea, Chanel, Hermès, Mango. О закрытии продаж на официальном сайте в России объявила Apple. Microsoft приостановил продажи и предоставление услуг в РФ. Поставки в страну прекратили Samsung, Nokia и другие. Онлайн-продажи в России временно закрыла американская компания Nike.

Политолог Никита Данюк считает, что Apple Pay вернется в Россию, как только стабилизируется ситуация. Россия является важным рынком для Apple, заметил он.