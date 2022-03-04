Facebook заблокировали в России

Социальную сеть Facebook в России заблокировали. Роскомнадзор назвал предпринятую меру ответным шагом на ограничение доступа к российским СМИ.

Ведомство приняло решение о блокировке в отношении принадлежащей компании Meta Platforms, Inc. соцсети 4 марта, сообщив о нем в Telegram-канале.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что с октября 2020 года зафиксировали 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.

«В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам телеканала „Звезда“, РИА „Новости“, Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов Lenta.ru и „Газета.ru“», — напомнили в ведомстве.

Упомянутые ограничения, обратили внимание в Роскомнадзоре, запрещены в России на законодательном уровне и считаются в том числе нарушением основополагающих прав и свобод человека и препятствием свободного распространения информации.

Накануне у Facebook произошел серьезный сбой, который пользователи связали со скорой блокировкой соцсети. Сервис не работал преимущественно на российской территории.