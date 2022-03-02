Apple закрыла продажу техники в России

Американская компания Apple закрыла продажу своих гаджетов в официальном онлайн-магазине в России. Также она решила прекратить весь экспорт в страну.

Пользователи обратили внимание, что на официальном сайте компании пропала возможность заказать технику Apple с доставкой в Россию.

«Доставка: в настоящее время недоступно», — сказано на сайте.

Источник фото: www.apple.com/ru

Заказать нельзя не только iPhone, но и iPad, AirPods, MacBook и другие устройства. Причем еще вчера, 28 февраля, продажи для россиян были открыты. Покупателям обещали доставить товар через шесть-восемь недель.

Позже компания подтвердила остановку продаж всех своих продуктов в России. Причиной стала ситуация вокруг Украины. Также Apple заявила, что прекращает весь экспорт в страну и ограничивает использование других сервисов.

Ранее американская компания Nike временно закрыла онлайн-продажи своих товаров в России. Покупателям пояснили, что компания сейчас не может гарантировать доставку продукции. Продажи будут недоступны на официальном сайте и в приложении Nike.