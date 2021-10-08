Избитому в московском метро Ковалеву вручат еще одну награду

Правительство Воронежской области наградит Романа Ковалева, которого 4 октября избили трое дагестанцев в метро Москвы. Об этом сообщили на сайте местного правительства.

«В правительстве региона готовятся его наградить за мужественный поступок и вручить памятный сувенир от имени главы региона, когда Роман выпишется из медучреждения и по возвращении губернатора с больничного. Также власти готовы оказать Роману поддержку в дальнейшей реабилитации, если она понадобится», — сказано в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что отметить поступок уроженца Воронежской области поручил губернатор Александр Гусев. Там отметили, что гордятся своим земляком, который заступился за девушку, проявив «настоящие мужские качества». Ценности, которые разделяет пострадавший, можно ставить в пример остальным без всяких сомнений.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин решил наградить Романа Ковалева ведомственной медалью «Доблесть и отвага». Он отдал приказ подготовить все необходимые для этого документы.

Романа Ковалева избили три уроженца Дагестана в вагоне московского метро 4 октября. Они напали на него после того, как мужчина заступился за девушку, к которой компания начала приставать. Всех троих задержали, родные нападавших не понимают, как они могли так поступить. При этом глава Дербента осудил их поступок — он заявил, что три человека смогли опозорить всю нацию. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их подонками.