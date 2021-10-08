Отец избившего парня в московском метро дагестанца объяснил его поступок

Отец дагестанца Магамаали Ханмагомедова, который активнее остальных избивал москвича в вагоне метро, объяснил поступок сына алкогольным опьянением. По его версии, из-за этого у молодого человека помутился разум, ведь на самом деле он добрый.

«На видео я увидел его пьяным. На самом деле он добрый и спокойный парень. Не знаю, как это все получилось. С любым может такое произойти. Может, кто-то матюгался или сказал ему что-то. У сына от спиртного помутился разум», — сказал отец задержанного в интервью «Московскому комсомольцу».

При этом мужчина заверил журналистов, что не защищает сына. Но все-таки считает, что Магамаали напился в Москве, потому что дома у них пить запрещено.

Магамаали Ханмагомедову 22 года. Он вместе с двумя приятелями жестоко избил юношу, заступившегося за девушку, в вагоне московского метро в начале недели. На видео, опубликованном в соцсетях, Ханмагомедов одет в красный спортивный костюм.

На время карантина трех дагестанцев поместили в карцер СИЗО-7. Только один из них признал свою вину. Подозреваемые утверждают, что конфликт возник случайно. Как оказалось, все трое уже были судимы, но не признают этого факта. Они утверждают, что в местах лишения свободы раньше не бывали. Пострадавший Роман Ковалев сейчас находится в больнице.