Бастрыкин решил наградить мужчину, избитого в московском метро

Глава СК РФ Александр Бастрыкин решил наградить мужчину, который заступился за девушку в московском метро. Во время того, как мужчина пытался защитить девушку, его избила компания нетрезвых людей, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе комитета.

Молодого человека, который вызвался защитить девушку, зовут Роман Ковалев. Сейчас Александр Бастрыкин уже отдал приказ подготовить все необходимые документы для его награждения.

«Главой СК России принято решение о награждении пострадавшего, проявившего неравнодушие и храбрость, ведомственной медалью „Доблесть и отвага“», — заявил спикер пресс-службы Следственного комитета. В ведомстве особое внимание уделили активной жизненной позиции Ковалева и отметили его смелость.

Роман Ковалев заступился за девушку на Арбатско-Покровской линии метро. В момент конфликта компания приезжих из Дагестана начала грубить пассажиркам и прогонять их с мест в вагоне. Ковалев всего лишь сделал замечание пьяной компании, даже не вступая с ней в конфликт. Но нападающие были настроены очень агрессивно и жестоко избили мужчину.

Сейчас защитник девушки находится в больнице и ожидает проведения операций. Ранее он уже рассказал, что не жалеет о своем поступке, несмотря на травмы. Ковалев надеется, что выходцам из Дагестана, затеявшим драку, вынесут справедливое наказание.