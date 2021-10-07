«Опозорили весь дагестанский народ». Глава Дербента осудил избивших москвича в метро

Глава Дербента Хизри Абакаров осудил трех дагестанцев, которые избили москвича Романа Ковалева в метро. Он назвал их подлецами, которые смогли очернить целую нацию.

Об этом Хизри Абакаров написал в своем Instagram.

«У меня в голове не укладывается, что дагестанцы, горцы, люди, в чьих жилах течет кровь героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла, гордых чабанов, искусных ремесленников, людей, для которых честь, достоинство — основные качества человека — могли такое сотворить! Они опозорили свои семьи и весь дагестанский народ!» — написал он.

Глава Дербента подчеркнул, что необходимо уделять больше внимания своим детям и их воспитанию, чтобы не допускать таких ситуаций. И не заставлять республику «краснеть от стыда за позор нескольких подлецов». Абакаров также выразил надежду, что избившие москвича дагестанцы понесут строгое наказание, которое поможет им на всю жизнь уяснить, что такое поведение является зверством и неприемлемо в обществе.

На 25-летнего Романа Ковалева напали 6 октября в вагоне поезда московского метро. Его избили трое дагестанцев, когда он вступился за девушку, которую те оскорбили. Подозреваемых задержали на два месяца.

Пострадавший рассказал «360», что сейчас его телефон разрывается от сообщений и звонков: люди поддерживают его и говорят, что поступили бы так же, желают скорейшего выздоровления. Ковалев подчеркнул, что не готов простить нападавших — они должны понести наказание.