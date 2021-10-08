Песков назвал подонками избивших в метро Москвы мужчину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что три дагестанца, избившие Романа Ковалева в московском метро, — подонки. Он заметил, что их национальность тут ни о чем не говорит.

Представитель Кремля также назвал их хулиганами и высказал радость оттого, что их быстро задержали.

«Сейчас будет осуществляться следствие. Давайте не будем предвосхищать события. Но то, что речь идет о подонках, — это однозначно. Это не имеет отношения к национальности», — сказал он, его процитировала «Газета.ru».

Случай произошел вечером 4 октября. В вагоне поезда между станциями Арбатско-Покровской линии трое дагестанцев напали на Ковалева, который встал на защиту девушки. Молодой человек с множественными травмами попал в больницу. Трех мужчин задержали. По факту случившегося открыто несколько уголовных дел.

Как ранее заявили адвокаты, Ковалев имеет право рассчитывать на несколько видов компенсации. В частности, речь идет о причинении морального ущерб. Также молодой человек может требовать деньги на лечение.