12 марта 2023, 16:14
Хинштейн заявил о задержании подозреваемого в убийстве мужчины в Подольске
Депутат Госдумы Хинштейн сообщил о задержании подозреваемого в убийстве в кафе Подольска
Правоохранители задержали реального подозреваемого в убийстве 23-летнего молодого человека в кафе Подольска, написал в своем Telegram-канале депутата Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, ранее СМИ ошибочно сообщали о причастности к совершению преступления хоккеиста клуба «Сочи» и сына парламентария Бориса Иванюженкова Артема.
«Реальный подозреваемый в убийстве 23-летнего подольчанина в пьяной драки в местном кафе — установлен и доставлен в Подольский МСО СКР», — написал депутат.
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По словам Хинштейна, задержанным оказался 30-летний местный житель, он уже признал свою вину.
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Днем 12 марта СМИ сообщили об убийстве мужчины в Московской области. По одной из версий, смертельный удар ножом ему мог нанести игрок «Сочи» Артем Иванюженков, которого якобы задержали и отправили на допрос.
Официальный представитель подмосковного СК Ольга Врадий заявила, что спортсмен не имеет отношения к данному преступлению. Следователи возбудили уголовное дело и продолжили установление обстоятельств случившегося.
Причастность Иванюженкова опровергли и в ХК «Сочи». Там рассказали, что он не причастен к убийству в Подольске. Сам хоккеист записал видеообращение со сборов команды.
Подольск
Убийства
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