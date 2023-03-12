Эксклюзив 12 марта 2023, 14:57 «Созвонился с его мамой». Друг рассказал об убитом мужчине в драке в Подмосковье Источник «360» назвал убитого в Подмосковье 23-летнего мужчину «хорошим парнем»

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Убитый предположительно в драке с участием хоккеиста и сына депутата Госдумы Артемом Иванюженковым молодой человек был обычным, хорошим парнем, рассказал «360» его друг Александр. По его словам, он уже созвонился с матерью товарища, но ей запретили разглашать информацию о ходе расследования дела.

Возбудили дело

«Общались неблизко, но при встрече всегда очень хорошо общались. Обычный хороший парень. Созвонился с его мамой, пока запретили давать какую-либо информацию», — отметил собеседник.

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Он уточнил, что мать погибшего проживает в поселке Колышлей Пензенской области.

В Следственном комитете Московской области сообщили, что сотрудники ведомства возбудили уголовное дело и устанавливают обстоятельства убийства 24-летнего молодого человека в кафе. По данным правоохранителей, мужчина скончался в подольской городской больнице от полученного в кафе ножевого ранения.

В следственный отдел доставили всех участников конфликта, их допрашивают и устанавливают личность человека, нанесшего смертельный удар.

«С места изъят нож, смывы и другие предметы. На месте продолжают работать следователи и криминалисты», — добавили в пресс-службе СК.

Причастность хоккеиста опровергли

Официальный представитель ведомства Ольга Врадий заявила ТАСС, что сын депутата Госдумы и хоккеист ХК «Сочи» Артем Иванюженков не является участником конфликта. Она уточнила, что данные и его задержании не соответствуют действительности.

Днем 12 марта стало известно о конфликте, случившемся между двумя компаниями молодых людей в Подмосковье. По данным СМИ, Иванюженков мог нанести мужчине смертельный удар.