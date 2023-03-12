12 марта 2023, 16:04
Заподозренный в убийстве в Подольске хоккеист записал видеообращение из Сочи
Хоккеист Иванюженков подтвердил, что находится на сборах в Сочи с 10 марта
Заподозренный в причастности к убийству в Подольске хоккеист Артем Иванюнженков вышел на связь после бурного обсуждения ситуации и выложил видеообращение к неравнодушным. Кадры опубликовали в Telegram-канале Baza.
«Я третий день нахожусь на сборах в Сочи», — сказал он.
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Само видео сняли на набережной этого города.
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Сообщения в СМИ о его якобы причастности к убийству Иванюнженков назвал фейками и ложью. Также он призвал не верить неподтвержденной информации.
Спортсмен сказал, что деталями убийства занимаются сотрудники следственных органов.
В конце видео Иванюнженков пожелал неравнодушным хорошего дня и передал им привет из Сочи.
Изначально о ситуации в подольском ресторане «Шервуд» сообщил Telegram-канал 112. Авторы этого паблика заявили, что Иванюнженкова якобы вызвали на допрос и внесли в список причастных к убийству 23-летнего юноши. Однако вскоре информацию о нахождении спортсмена в Подольске опровергли в подмосковном главке СК и в ХК «Сочи», игроком которого и является Иванюнженков.
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