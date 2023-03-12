Спорт 12 марта 2023, 15:15 ХК «Сочи» официально заявил, что во время убийства в кафе Иванюженков был на играх СК: игрок «ХК „Сочи“ не причастен к убийству в Подольске Unsplash

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Игрок ХК «Сочи» и сын депутата Госдумы Артем Иванюженков не причастен к убийству в Подольске. Об этом в интервью ТАСС сообщила старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий.

«Среди участников инцидента хоккеистов нет», — заявила она.

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Врадий напомнила, что информация о якобы причастности Иванюженкова к убийству появилась в Telegram-канале 112. Она призвала тщательнее проверять информацию.

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Также Врадий отметила, что спортсмен физически не мог присутствовать на месте преступления. По ее словам, хоккеист вызван на сборы.

Эту информацию подтвердили и в Telegram-канале «ХК Сочи».

«Иванюженков участвовал в тренировочном процессе», — сообщили представители клуба.

По их словам, первая тренировка прошла 10 марта. На следующий день хоккеист также был на сборах в ДС «Большой» в Сочи. Выходной игрокам дали только 12 марта. Также в ХК «Сочи» заявили, что не получали запросов от правоохранительных органов.