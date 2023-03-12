Общество 12 марта 2023, 12:21 Сына депутата Госдумы задержали по подозрению в убийстве — СМИ «112»: сына депутата ГД Иванюженкова задержали по подозрению в убийстве 23-летнего мужчины РИА «Новости»

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Правоохранители задержали сына депутата Госдумы Бориса Иванюженкова, сообщил Telegram-канал «112». По данным издания, его подозревают в убийстве 23-летнего молодого человека.

Источники «112» рассказали, что Артема Иванюженкова доставили на допрос. Следователи устанавливают обстоятельства дела и выясняют мотив преступления.

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Издание отметило, что сын депутата может быть причастен к убийству, совершенному в Московской области. В одном из частных домов собралась большая компания, молодые люди отмечали день рождения. Что-то пошло не так, и случилась ссора, в ходе которой 23-летнего мужчину ударили ножом. Рана оказалась серьезной, и от кровопотери он умер на месте.

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В отделение доставили всех участников той вечеринки. Собеседник «112» добавил, что следователи проверяют на причастность к убийству всех, включая Артема Иванюженкова. Журналисты напомнили, что это не первое резонансное дело с участием сына парламентария. В 2020 году он насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье, управляя автомобилем BMW X6.

Ранее задержали сына бывшего главы Мордовии и Самарской области. Предпринимателя заподозрили в даче взятки и хищении средств из государственного бюджета.