Globalcheck сообщил о блокировке ряда сайтов СМИ-иноагентов и Би-би-си

В России перестали открываться сайты СМИ-иноагентов и Русской службы Би-би-си. Зайти на ресурсы не могут пользователи большинства российских операторов.

Доступность сайтов оценил сервис мониторинга блокировок и доступности ресурсов GlobalCheck. Она составила от 0 до 17%.

По имеющимся данным, не работают интернет-ресурсы «Медузы»*, Deutsche Welle, «Радио Свобода»** и Би-би-си.

Корпункт DW в Москве закрыли, а аккредитации всех сотрудников его бюро аннулировали в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE. Вопреки запрету он продолжил вещать на территории РФ.

В МИД РФ на днях отмечали, что корпорация Би-би-си использует имеющиеся у нее ресурсы для подрыва политической ситуации в России.

От эфира ранее отключили «Эхо Москвы» и «Дождь»***. Соцсеть «ВКонтакте» заблокировала их страницы по требованию Генпрокуратуры.

В ночь на 4 марта крупный сбой зафиксировали в работе Facebook.

*«Медуза»— СМИ, выполняющее функции иноагента в РФ.

**«Радио Свобода» — СМИ, выполняющее функции иноагента в РФ.

***«Дождь» — СМИ, выполняющее функции иноагента в РФ.