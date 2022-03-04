Социальная сеть Facebook в России снова работает с перебоями. Ее сайт не открывается в мобильных и веб-браузерах российских пользователей. Мобильное приложение пока что доступно.

Неполадки у Facebook зафиксировал сайт Downdetector. В Сети предположили, что проблема связана с блокировкой крупнейшей западной соцсети.

«Fасеbооk больше не работает в России. В реестре РКН домена пока нет, но сайт уже перестал работать», — отметили в комментариях.

Источник фото: Downdetector

Судя по живой карте сбоев, сложности с Facebook возникли именно на российской территории. Больше всего их в Москве и Санкт-Петербурге.

Самой частой проблемой оказалась работа веб-сайта — на нее пожаловались 59% пользователей. Еще у 24% нестабильно функционирует приложение, а у 17% не получается авторизоваться.

Роскомнадзор замедлил работу соцсети из-за цензуры, которой Facebook подверг российские СМИ. Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил заблокировать его за распространение фейков и бан публикаций в поддержку РФ.

В компании Meta заявляли, что не собираются отключать в России ни Facebook, ни Instagram.