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    04 марта 2022, 01:20

    Очередной сбой Facebook произошел в России — пользователи испугались его блокировки

    Downdetector зафиксировал сбои у Facebook в России

    Александра Ломейко

    Социальная сеть Facebook в России снова работает с перебоями. Ее сайт не открывается в мобильных и веб-браузерах российских пользователей. Мобильное приложение пока что доступно.

    Неполадки у Facebook зафиксировал сайт Downdetector. В Сети предположили, что проблема связана с блокировкой крупнейшей западной соцсети.

    «Fасеbооk больше не работает в России. В реестре РКН домена пока нет, но сайт уже перестал работать», — отметили в комментариях.

    Очередной сбой Facebook произошел в России — пользователи испугались его блокировки | Изображение 1Источник фото: Downdetector

    Судя по живой карте сбоев, сложности с Facebook возникли именно на российской территории. Больше всего их в Москве и Санкт-Петербурге.

    Самой частой проблемой оказалась работа веб-сайта — на нее пожаловались 59% пользователей. Еще у 24% нестабильно функционирует приложение, а у 17% не получается авторизоваться.

    Роскомнадзор замедлил работу соцсети из-за цензуры, которой Facebook подверг российские СМИ. Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил заблокировать его за распространение фейков и бан публикаций в поддержку РФ.

    В компании Meta заявляли, что не собираются отключать в России ни Facebook, ни Instagram.