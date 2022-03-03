МИД РФ: Би-би-си подрывает внутриполитическую ситуацию в России

Информационная корпорация Би-би-си использует свои ресурсы для подрыва политической ситуации в России. Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ, пишет РИА «Новости».

Ранее в Кузбассе девять самосвалов выстроились в букву Z в поддержку действий российских войск в рамках специальной операции на Украине.

Российская и украинская стороны 3 марта проведут переговоры, на которых обсудят урегулирование нынешней ситуации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Украине известны требования России: денацификация Украины и обеспечение нейтрального статуса, признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей.