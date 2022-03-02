«ВКонтакте» заблокировала страницы «Дождя» и «Эха Москвы»

На страницы телеканала «Дождь»* (признан в России иностранным агентом) и радиостанции «Эхо Москвы» больше нельзя зайти в соцсети «ВКонтакте». Паблики были заблокированы.

Когда пытаешься открыть страницы этих СМИ, на экране появляется надпись: «Ошибка».

Источник фото: телеканал «360»

RT написал, что «ВКонтакте» заблокировала страницу «Дождя»* по требованию Генпрокуратуры. То же касается и радиостанции.

Накануне «Эхо Москвы» и «Дождь»* отключили от эфира. Главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов заявил, что Генпрокуратура РФ потребовала ограничить к ней доступ из-за материалов с призывами к экстремистской деятельности.

Также ведомство увидело в эфире ложные сведения в отношении действий российских военных в рамках спецоперации в Донбассе. Венедиктов подчеркнул, что редакция «Эха Москвы» с таким решением не согласна.

* Телеканал «Дождь» признан в России иностранным агентом.