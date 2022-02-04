Телеканал Deutsche Welle продолжил вещать в России вопреки запрету

Телеканал Deutsche Welle продолжил вещать на территории России вопреки запрету. Об этом сообщили корреспонденты РИА «Новости».

Канал можно посмотреть по кабельным сетям МГТС, его транслируют в некоторых отелях. Доступен также и сайт медиакомпании, где вещание идет в прямом эфире.

Закрыть корпункт DW в России решили в МИД РФ в ответ на остановку вещания российского телеканала RT DE в Германии. Аккредитацию всех сотрудников СМИ в России аннулируют, а само медиа решили подвергнуть процедуре рассмотрения о признании его иностранным агентом. Глава бюро 4 февраля заявил, что официальное письмо от МИД ему пришло.

Союз журналистов Германии выступил против этого запрета. В объединении призвали отменить эту «меру цензуры» и вернуть журналистам аккредитации. Там же заявили, что в отличие от «пропагандистского канала RT DE, Deutsche Welle предлагает независимую и критическую журналистику».

Вещание телеканала RT DE в Германии заблокировала Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля. Регулятор заявил, что у СМИ нет нужного разрешения. В RT ответили, что это решение обжалуют в суде.