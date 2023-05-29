Общество 29 мая 2023, 10:36 Гладков назвал способ прекратить обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ Губернатор Гладков предложил присоединить Харьков к РФ, чтобы прекратить обстрелы региона губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Решить проблему обстрелов Белгородской области удастся, если присоединить Харьков к России. Такое мнение высказал глава региона Вячеслав Гладков.

«Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов в Белгородской области», — заявил губернатор в эфире телеканала «Россия 24».

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Накануне украинские военные обстреляли село Муром Шебекинского округа в Белгородской области. Повреждения получила линия электропередачи. В воскресенье, 28 мая, ВСУ ударили по населенным пунктам, входящие в Шебекинский городской округ. Удар привел к пожару на одном из предприятий. В это же день украинские войска пытались атаковать дронами-камикадзе автомобильный пункт пропуска «Шебекино». БПЛА запустили из села Плетеневка Чугуевского района Харьковской области.

Диверсионная группа ВСУ прорвалась на территорию Белгородской области в районе КПП «Козинки» 22 мая. Местных жителей эвакуировали. Минобороны сообщило, что в ходе контртеррористической операции силовики уничтожили около 70 украинских боевиков, прорвавшихся в российский регион.