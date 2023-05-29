Происшествия 29 мая 2023, 08:48 ВСУ пытались атаковать дронами пропускной пункт в Белгородской области Shot: шесть БПЛА атаковали автомобильный пункт пропуска «Шебекино» РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины пытались атаковать дронами-камикадзе автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области, расположенный в 50 метрах от украинской границы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, украинские войска запустили шесть летательных аппаратов в сторону МАПП накануне около 19:00.

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«Почти все дроны ударили мимо цели — пострадавших и разрушений нет», — указано в сообщении.

Предположительно, БПЛА запустили из села Плетеневка Чугуевского района Харьковской области. Населенный пункт находится в 1,3 километра от границы с Белгородской областью.

Накануне украинские войска попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию с помощью ударного беспилотника. Дрон не долетел до территории ЗАЭС порядка 500 метров, его посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее Business Insider сообщил, что ВСУ полностью лишились ударных беспилотников Bayraktar TB2. По данным издания, Россия ликвидировала все БПЛА этого типа, состоявшие на вооружении украинских военных.