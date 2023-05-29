29 мая 2023, 08:48
ВСУ пытались атаковать дронами пропускной пункт в Белгородской области
Shot: шесть БПЛА атаковали автомобильный пункт пропуска «Шебекино»
Вооруженные силы Украины пытались атаковать дронами-камикадзе автомобильный пункт пропуска «Шебекино» в Белгородской области, расположенный в 50 метрах от украинской границы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По данным канала, украинские войска запустили шесть летательных аппаратов в сторону МАПП накануне около 19:00.
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«Почти все дроны ударили мимо цели — пострадавших и разрушений нет», — указано в сообщении.
Предположительно, БПЛА запустили из села Плетеневка Чугуевского района Харьковской области. Населенный пункт находится в 1,3 километра от границы с Белгородской областью.
Накануне украинские войска попытались атаковать Запорожскую атомную электростанцию с помощью ударного беспилотника. Дрон не долетел до территории ЗАЭС порядка 500 метров, его посадили с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Ранее Business Insider сообщил, что ВСУ полностью лишились ударных беспилотников Bayraktar TB2. По данным издания, Россия ликвидировала все БПЛА этого типа, состоявшие на вооружении украинских военных.
ВСУ
Россия
Украина
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