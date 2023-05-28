Происшествия 28 мая 2023, 17:14 Обстрел ВСУ привел к двум пожарам в Белгородской области Белгородский губернатор Гладков сообщил о попавшем в корпус базы отдыха снаряде Telegram

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Украинские боевики снова открыли огонь по входящим в Шебекинский городской округ населенным пунктам. В окружном центре начался пожар на одном из предприятий. В селе Безлюдовка загорелся корпус базы отдыха после прилета боеприпаса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что, по предварительным данным, в результате нового обстрела никто не пострадал.

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Разорвавшийся в Шебекине снаряд повредил забор и постройку одного из предприятий. На территории начался пожар. Для его ликвидации туда уже прибыли спасатели.

Еще одно возгорание произошло на базе отдыха в селе Безлюдовка, где выпущенный украинскими боевиками снаряд попал в один из корпусов. Пожарные выехали на место.

Неизвестный предмет приземлился на парашюте рядом с частным домом в селе Белянка. Территорию оцепили правоохранители, а следователи приступили к работе.

Шебекинский городской округ Белгородской области второй день находится под массироваными обстрелами украинских боевиков, которые использовали артиллерию, минометы и гранатометы.

В минувшую субботу ранения получила пара подростков. У 15-летней девочки врачи обнаружили серьезные повреждения ноги, а ее 17-летний молодой человек получил контузию, но вынес подругу на руках в безопасное место.

Жертвой обстрела стал охранник одного из предприятий. Также под пулями оказалась машина губернатора региона, который приехал в Шебекино, чтобы оказать помощь жителям.