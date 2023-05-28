Происшествия 28 мая 2023, 19:28 Украинские боевики обстреляли село в Белгородской области Губернатор Гладков: село Муром попало под обстрел ВСУ, дрон атаковал зернохранилище РИА «Новости»

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Украинские военные обстреляли село Муром Шебекинского округа в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавших нет. С дрона атаковали зернохранилище сельхозпредприятия. Пробита крыша», — написал он.

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По его словам, после атаки сотрудников предприятия вывезли на безопасное расстояние. Также в селе повреждения получила линия электропередачи.

На месте работают аварийные бригады и оперативные службы. Они максимально оперативно устранят последствия обстрела, указал Гладков.

В воскресенье, 28 мая, украинские боевики ударили по входящим в Шебекинский городской округ населенным пунктам. После этого в окружном центре произошел пожар на одном из предприятий. В селе Безлюдовка огнем хватило корпус базы отдыха.

В минувшую субботу после обстрела ВСУ города Шебекино ранения получила пара подростков. У 15-летней девочки врачи диагностировали серьезные повреждения ноги, а ее 17-летний молодой человек получил контузию. Жертвой обстрела стал охранник одного из предприятий.