Общество 13 марта 2023, 09:09 Французов призвали выйти на митинг против политики Евросоюза Французский политик Филиппо призвал выйти на марш за мир против Урсулы фон дер Ляйен и ЕС РИА «Новости»

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Франция должна прекратить идти на поводу у Евросоюза и сменить конфронтацию на сотрудничество. Французский политик и бывший член Европарламента Флориан Филиппо в Twitter призвал соотечественников выйти на национальный марш за мир в Париже 18 марта.

Киевский режим, по его словам, приблизился к поражению, а НАТО начал действовать радикально. Политик считает, что диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» может спровоцировать выход конфликта на глобальный уровень.

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«Давайте продвигать идею мира! Пусть Франция перестанет идти на поводу [председателя Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен и Евросоюза», — написал Флориан Филиппо и призвал выйти на митинг.

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна призвала оперативно и массово оказать Украине военную помощь, чтобы она могла выстоять на поле боя и перейти в контрнаступление. Президент Эммануэль Макрон пообещал поддержать украинские войска. Однако председатель партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино назвал политику стран Запада безответственной и предупредил, что в будущем весь мир ополчится против них.