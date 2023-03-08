Мир 08 марта 2023, 00:33 Франция призвала партнеров массово помочь Украине для контрнаступления Глава МИД Франции Колонна: Украине нужна массовая и быстрая поддержка для контрнаступления РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна обратилась к партнерам с просьбой оказать Украине «массовую и быструю» военную помощь, чтобы помочь ей не только выстоять, но и начать контрнаступление. Выступление главы МИД на заседании Комиссии по международным делам Нацсобрания опубликовала пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«Наша военная поддержка Украины должна быть массовой и быстрой, чтобы помочь ей не только выстоять, но и быть в состоянии, когда она захочет и сможет, вести контрнаступление и изменить положение сил на поле боя», — заявила Колонна.

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Она отметила, что «массово и быстро» — это именно то, что сейчас партнеры делают. Необходимо, чтобы эта помощь отвечала потребностям Украины. По словам министра, Киев больше всего нуждается в боеприпасах и системах ПВО.

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Франция анонсировала отправку колесных танков AMX-10 RC на Украину в ближайшее время. Всего с начала СВО Париж оказал помощь Украине на два миллиарда евро. Франция также тренирует украинских военнослужащих.