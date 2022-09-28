Утечки в «Северный потоках» могут быть результатом взрывов: это диверсия | 360°

Мир 28 сентября 2022, 18:36 Поделиться Telegram

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Viber Европейские политики намекнули на вину США в утечках газа на «Северных потоках». Какими будут последствия Эксперт Демидов: причиной ЧП на «Северных потоках» могли стать взрывы РИА «Новости»

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В начале недели стало известно о серьезных повреждениях стратегической трансграничной инфраструктуры — газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» общей мощностью 110 миллиардов кубометров. В момент аварии оба не использовались. Тем не менее в них находились сотни миллионов кубометров технологического газа. Пока никто не взял на себя ответственность за ЧП, однако многие представители Европы и России говорят о диверсии. Эту версию поддерживают и специалисты, не верящие в «невероятную случайность».

Утечки газа в системе трубопроводов

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Энергетическое агентство Дании 26 сентября сообщило о трех утечках газа в системе трубопроводов «Северного потока». Их зафиксировали в датской экономической зоне, к юго-западу от острова Борнхольм, а также в шведской экономической зоне, к северо-востоку от него.

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Военные продемонстрировали видео, на котором заметно, как газ вырывается на поверхность Балтийского моря. При этом появлялись возмущения диаметром около километра.

Шведские и датские сейсмологи зафиксировали взрывы в районах утечек. Позднее сотрудники Уппсальского университета подсчитали, что мощность взрывов превысила 100 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщило Reuters. Шведские правоохранительные органы начали расследование по подозрению в саботаже.

Выход газа на поверхность может продолжаться до конца недели. После этого «Газпрому» нужно подобрать судно для обследования трубопроводов и получить разрешение на эти работы от властей Дании и Швеции. Только на исследования уйдут недели, сам же ремонт займет месяцы.

Реакция международного сообщества

На следующий день после ЧП европейские и российские официальные лица сошлись во мнении, что речь может идти о диверсии. Об этом заявили в том числе премьер Дании Метте Фредериксен, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава евродипломатии Жозеп Боррель, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и премьер Польши Матеуш Моравецкий. Есть и те, кто открыто намекает на причастность к утечкам США.

Так, в Twitter экс-глава польского внешнеполитического ведомства Радислав Сикорский поблагодарил Штаты, прикрепив снимок с места аварии.

twitter.com/Radek Sikorski MEP

Правда, сначала он не уточнил, что имеет в виду. Позднее Сикорский сделал репост публикации ABC News, которое процитировало американского лидера Джо Байдена. Так дипломат напомнил, что в начале февраля глава Белого дома угрожал уничтожить российский газопровод, хотя «Северный потоки» контролирует Германия.

«Если Россия вторгнется, <…> тогда „Северного потока — 2“ больше не будет. Мы положим ему конец. <…> Я обещаю вам, мы сможем это сделать», — заявил Байден.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен «пригрозила решительными действиями за саботаж». Официальный представитель российского МИД Мария Захарова увидела в словах Сикорского о «Северных потоках» признание в теракте, о чем написала в Telegram. Также она выразила недоумение по поводу того, кому «грозит» председатель ЕК, если Сикорский благодарит за случившееся США.

Обвинения России в подрыве собственных трубопроводов

Не обошлось и без обвинений России в том, что она якобы сама вывела из строя «Северные потоки». Такую точку зрения высказали, например, в бундестаге. Глава комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман предположила, что целью Москвы стали европейские рынки. Депутат от христианских демократов Родерих Кизеветтер заявил, что атака на критическую инфраструктуру могла быть частью гибридной войны со стороны России.

Строительство системы трубопроводов обошлось «Газпрому» и европейским партнерам в целом примерно в 17 миллиардов евро.

«Импровизация Польши мешает США»

Вчера ввели в эксплуатацию норвежскую трубу Baltic Pipe. Теперь Польша более чем обеспечена газом и проблем с энергетикой у нее быть не должно. А вот Европе, похоже, придется покупать газ у Соединенных Штатов. Об этом «360» рассказал международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Авария на «Северном потоке» исключает возможность каких-либо дополнительных поставок по этим магистралям в европейские страны приближающейся зимой.

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов добавил, что Варшава соперничает с Киевом по экстравагантности заявлений. По одной из версий, именно Польша повредила трубы. Она клиент США, который играет против ЕС, уверен Адамидов.

«Заявления Польши — больше инфошум, так как она не принимает решения в данном случае — и о подрыве, и обо всем прочем. Другое дело, что Соединенные Штаты пытаются представить все так, будто это не они, а польская импровизация этому мешает», — объяснил собеседник «360».

РИА «Новости»

Трубы могли повредить взрывчатыми веществами

Естественно, окончательный ответ будет только по завершении расследования, подчеркнул Демидов. Но три из четырех труб одновременно в течение суток вдруг перестали работать. При этом в них образовались достаточно большие отверстия, через который ушел газ. Это должна быть «невероятная случайность».

«Здесь, думаю, надо было закладывать взрывчатые вещества. Это не удар, а скорее, взрыв. Насколько помню, сейсмологи в Швеции зарегистрировали несколько взрывов, прежде чем зафиксировали утечки газа. Может быть, это были взрывы как раз на трубах», — пояснил он.

Адамидов же отметил, что выдать произошедшее за технический сбой не получается, так как дыра огромная. Он уверен, что речь идет о диверсии.

«До этого инфраструктурные объекты старались не трогать и конфликтующие стороны, и подзуживающие. <…> Но сейчас этот момент пройдет. И тут начинается масса вопросов. Ведь можно и трансатлантический кабель повредить — интернета не будет в Европе и США ни у кого. Много можно сделать. И Тайвань тоже напрягается, потому что [возможно] повреждение кабеля, которое связывает их с материком и партнерами. Опасная история», — пояснил он.

По словам эксперта, на произошедшее может обидеться и ФРГ, ведь неполадки с «Северными потоками» ударят непосредственно по ней. Москва может счесть это угрозой. Таким образом, возникает много вариантов развития событий, которые способны привести к эскалации.

«Это разрушение очень чувствительных объектов. Уж простите за цинизм, но дом можно восстановить, причем достаточно быстро, даже военную базу. А вот насчет инфраструктуры. <…> Сложнее, так как даже минимальное повреждение газопровода — это ремонт как минимум на год. А если его серьезно повредить, то, может быть, придется новый прокладывать. То есть это уже очень серьезный ущерб», — подчеркнул собеседник «360».

РИА «Новости»

Российскую экономику проблемы с трубами не пошатнут

На России ситуация с газопроводами никак не отразится. Ни «Северный поток», ни «Северный поток — 2» не транспортировал газ, никакой выручки они не приносили, напомнил Демидов.

Но нужно понимать, что в будущем мы не сможем транспортировать, если бы использовали только «Северный поток», примерно 50 миллиардов, и «Северный поток — 2» — тоже примерно 50 миллиардов. Значит, 110 миллиардов «кубов» газа в год Россия не сможет транспортировать, поскольку уже нет инфраструктуры. Она уничтожена Владимир Демидов.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» находились в эпицентре энергетической войны между Россией и Европой. Москва свела до исторического минимума поставки газа, прекратив их сначала по маршруту Ямал — Европа, а затем и по «Северному потоку». Это стало ответом на санкции ЕС и заморозку сертификации «Северного потока — 2». Сейчас поставки в Европу идут только через Украину (около 42 миллионов кубометров в сутки), а также через «Турецкий поток».

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