10 марта 2023, 18:51
Франция собралась помочь Украине с контрнаступлением
Президент Франции Макрон заявил о намерении помочь киевскому режиму с контрнаступлением
Франция и Великобритания собираются помочь киевскому режиму с началом контрнаступления. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком, сообщило издание The Guardian.
«Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», — сказал он.
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В пятницу, 10 марта, в Париже проходит 36-й франко-британский саммит, подобный в последний раз проводили в еще 2018 году. Одна из основных тем мероприятия — украинский конфликт. Также стороны обсуждают оборону, экономическое сотрудничество и иммиграцию.
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Британский премьер-министр в ходе пресс-конференции заявил, что ситуация на Украине завершится за столом переговоров. Но решение, по его мнению, должно оставаться за представителями киевского режима. Сунак подчеркнул, что Запад должен поставить Украину в наилучшую позицию для начала мирных переговоров.
Глава французского МИД Катрин Колонна призвала партнеров оказать киевскому режиму «массовую и быструю» военную помощь. Она отметила, что это поможет Украине не только выстоять, но и начать контрнаступление.
Эммануэль Макрон
Украина
Франция
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