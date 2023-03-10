Мир 10 марта 2023, 18:51 Франция собралась помочь Украине с контрнаступлением Президент Франции Макрон заявил о намерении помочь киевскому режиму с контрнаступлением РИА «Новости»

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Франция и Великобритания собираются помочь киевскому режиму с началом контрнаступления. Об этом заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции с британским премьером Риши Сунаком, сообщило издание The Guardian.

«Наше желание на ближайшую перспективу — помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», — сказал он.

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В пятницу, 10 марта, в Париже проходит 36-й франко-британский саммит, подобный в последний раз проводили в еще 2018 году. Одна из основных тем мероприятия — украинский конфликт. Также стороны обсуждают оборону, экономическое сотрудничество и иммиграцию.

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Британский премьер-министр в ходе пресс-конференции заявил, что ситуация на Украине завершится за столом переговоров. Но решение, по его мнению, должно оставаться за представителями киевского режима. Сунак подчеркнул, что Запад должен поставить Украину в наилучшую позицию для начала мирных переговоров.

Глава французского МИД Катрин Колонна призвала партнеров оказать киевскому режиму «массовую и быструю» военную помощь. Она отметила, что это поможет Украине не только выстоять, но и начать контрнаступление.